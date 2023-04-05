الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وإصابة عشرات المصلين

تواصل – واس:

دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

اقتحام متكرر للمسجد الأقصى

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن ما يقوم به الاحتلال من اقتحام متكرر للمسجد الأقصى يمثل حرباً على الشعب الفلسطيني، محذراً من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى.

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إصابة عشرات الفلسطينيين

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، إثر اقتحام جيش الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وذلك لإخراج المعتكفين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين في المصلى القبلي بالأقصى، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص وحالات اختناق.

كما اعتدى جيش الاحتلال على المعتكفين من نساء ورجال خلال عملية الاقتحام.

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صعوبة إخلاء الجرحى

وأوضح الهلال الأحمر أنه يواجه صعوبة في الدخول لإخلاء الجرحى من داخل المصلى القبلي في ظل التواجد المكثف لجيش الاحتلال في محيط الأقصى، وعلى بواباته.

وأكد أنه أعلن حالة الاستنفار القصوى لطواقم الهلال الأحمر في ظل عمليات تصعيد الجيش المحتل في المسجد الأقصى.

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