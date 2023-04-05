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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على مكة و3 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على مكة و3 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على مكة و3 مناطق
٠٧:٢٧:٣٩ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

هطول الأمطار وجريان السهول

وأكد أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف، والحدود الشمالية.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية.

تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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