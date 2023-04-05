لهذا الخلل.. على أصحاب 143 ألف سيارة فولكس فاجن إبقاء المقعد الأمامي خاليًا

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نصحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، ملاك 143 ألف سيارة فولكس فاجن متعددة الاستخدامات من طراز أطلس، بإبقاء مقعد الراكب الأمامي خاليًا.

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خلل في سيارة فولكس فاجن

وقالت الإدارة، أمس الثلاثاء، إن هذا الإجراء سيسري إلى أن يتم إصلاح خلل في أنظمة الكشف عن الراكب في المقعد الأمامي في هذه المركبات التي تم استدعاؤها.

ويشمل الاستدعاء سيارات موديل 2018-2021 طراز أطلس، وموديل 2020 طراز أطلس كروس الرياضية، بسبب خلل في أنظمة الكشف عن الراكب في المقعد الأمامي.

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عدم تفعيل الوسادة الهوائية

وأفادت الإدارة بأن نظام استشعار الراكب بالمقعد الأمامي قد يكون به خلل في الأسلاك مما قد يؤدي إلى عدم تفعيل الوسادة الهوائية حتى لو كان المقعد مشغولا.

إذ أن الوسائد الهوائية غير المفعلة لن تُفتح في حال وقوع حادث مما يزيد خطر إصابة الجالس بالمقعد الأمامي.

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وسائل إصلاح الخلل

وقالت شركة فولكس فاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية إنها تعمل حاليًا على تطوير وسيلة لمعالجة الخلل، وتتوقع أن يكون ذلك جاهزًا أواخر عام 2023. واستحدثت الشركة في أواخر عام 2020 كابلاً جديدًا للتعامل مع أي خلل محتمل في النظام.

وأضافت الشركة أنه لا علم لها بوقوع أي حوادث أو إصابات تتعلق بالسيارات المستدعاة.

وتٌجري شركة صناعة السيارات الألمانية تحقيقًا في الأمر منذ أغسطس 2019.