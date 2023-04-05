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المسند يتوقع: إبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار.. والربيع أخطر الفصول

المسند يتوقع: إبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار.. والربيع أخطر الفصول

المسند يتوقع: إبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار.. والربيع أخطر الفصول
٠٦:٣١:٤٢ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، إنه حسب الاستقراء التاريخي فإن شهر إبريل من أغزر الأشهر مطراً، بينما يكون فصل الربيع من أخطر الفصول من حيث التقلبات الجوية.

غزارة في الأمطار

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عادة وفي شهر أبريل تتدفق الرطوبة الجوية عبر البوابة الجنوبية والجنوبية الغربية للمملكة محمولة بقوة منخفض السودان (البحر الأحمر) الحراري”.

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وتابع “يتسبب ذلك في تشكل الحالات المطرية في حالة تزامنها مع كتل هوائية علوية باردة، وقادمة من الشمال حيث تبدأ مرحلة التلقيح”.

وواصل المسند بقوله “يعتبر شهر أبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار، ومن أكثر الشهور اضطرابا في الأجواء وتخلق العواصف الرملية، وتقلب درجة الحرارة”.

الربيع أخطر الفصول

وختم المسند بقوله “بينما يُعد فصل الربيع من أخطر الفصول‼️ ممثلاً بعنف وقوة وسرعة التيارات الهابطة من سحب المزن الركامي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثافة البرد، وكبر حجمه، وأخيراً كثافة العواصف الغبارية بسبب التيارات الهابطة، أو الجبهات الباردة”.

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أخبار السعودية إبريل الأمطار الربيع تقلبات جوية عبدالله المسند فصل الربيع هطول الأمطار

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