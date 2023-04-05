بمكافآت شهرية.. صحة الحدود الشمالية تعلن عن 90 فرصة تدريبية عبر تمهير

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بصحة الحدود الشمالية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر أكثر من 90 فرصة تدريبية عبر برنامج (تمهير) في عدة مدن بالمملكة (عرعر، رفحاء، طريف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الفرص التدريبية:

أخصائي مختبرات طبية.

أخصائي تنظيم إداري.

أخصائي تمريض.

أخصائي صيدلة.

أخصائي حاسب.

أخصائي أشعة.

أخصائي تغذية علاجية.

أخصائي علاج طبيعي.

أخصائي طب طوارئ.

أخصائي عمليات موارد بشرية.

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أماكن التدريب:

عرعر.

رفحاء.

طريف.

المزايا:

لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:



أوضحت الصحة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي ابحث باستخدام كلمة (مديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية): (اضغط هنا).

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