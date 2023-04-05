ما هي أيسر الأعمال المضاعفة في رمضان

تواصل – فريق الحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الصدقة فيها فضل عظيم، وثواب جزيل، مصداقا لقول الله -جل وعلا-: “من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة”.

من نذر البر وأوفى به:

وأضاف الفوزان، أن الله لا يخفى عليه عمل المحسنين من المتصدقين، وأنه يجازيهم، وأنه يعلم الناذرين، من نذر البر إذا أوفوا به فيثيبهم عليه، كما قال -تعالى-: “مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه”.

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مضاعفة الأجر

ولفت الفوزان إلى أن الأجر مضاعف في هذا الشهر المبارك، وكان الرسول ﷺ يزيد من الخير فيه، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضا، حين يلقاه جبريل في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة.