المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال السافر لباحات المسجد الأقصى

تواصل – واس:

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

اقتحام الأقصى المبارك

وأضافت: أن المملكة إذ تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت المملكة التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا:

شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى