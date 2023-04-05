تعطل مواقع حكومية في ألمانيا بسبب هجمات إلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البنية التحتية والرقمية في ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية، أمس، عن تعذر الوصول إلى مواقع الوزارات والسلطات التابعة.

هجمات سيبرانية

وأفادت الوزارة في بيان أن هذا الهجوم من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة، المعروفة اختصاراً باسم “دي دي أو إس”، وهو هجوم يتعمد تحميل الخوادم المستهدفة بعبء زائد، حسب “البيان”.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يصب منشآت في سكسونيا آنهالت وحسب، بل إنه، على ما يبدو، جزء من حملة على مستوى ألمانيا.

وكانت ولاية مكلنبورج-فوربومرن، ووزارة التنمية الاتحادية أعلنتا عن تقارير تحدثت عن وقوع هجمات قراصنة.

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حدث كبير

من جانبه، وصف متحدث باسم رئيس حكومة الولاية، راينر هازلوف، الهجوم بأنه “جدث كبير”، فيما أمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية لبوابة الولاية مرة أخرى في وقت لاحق.

تعطل مواقع مطارات

وقبل شهر تقريبا، تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات ألمانية، لهجمات إلكترونية، تسببت في تعطلها، مما أدى إلى توقف العمل بها.