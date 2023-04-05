الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على مكة و3 مناطق
لهذا الخلل.. على أصحاب 143 ألف سيارة فولكس فاجن إبقاء المقعد الأمامي خاليًا
تعطل مواقع حكومية في ألمانيا بسبب هجمات إلكترونية
المسند يتوقع: إبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار.. والربيع أخطر الفصول
بمكافآت شهرية.. صحة الحدود الشمالية تعلن عن 90 فرصة تدريبية عبر تمهير
ما هي أيسر الأعمال المضاعفة في رمضان

الرئيسية

 /

دولي

 /

تعطل مواقع حكومية في ألمانيا بسبب هجمات إلكترونية

تعطل مواقع حكومية في ألمانيا بسبب هجمات إلكترونية

تعطل مواقع حكومية في ألمانيا بسبب هجمات إلكترونية
٠٦:٣٤:٠٢ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البنية التحتية والرقمية في ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية، أمس، عن تعذر الوصول إلى مواقع الوزارات والسلطات التابعة.

هجمات سيبرانية

وأفادت الوزارة في بيان أن هذا الهجوم من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة، المعروفة اختصاراً باسم “دي دي أو إس”، وهو هجوم يتعمد تحميل الخوادم المستهدفة بعبء زائد، حسب “البيان”.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يصب منشآت في سكسونيا آنهالت وحسب، بل إنه، على ما يبدو، جزء من حملة على مستوى ألمانيا.

وكانت ولاية مكلنبورج-فوربومرن، ووزارة التنمية الاتحادية أعلنتا عن تقارير تحدثت عن وقوع هجمات قراصنة.

اقرأ أيضا:

مصدرها دولة في آسيا.. استهداف 6 ولايات أمريكية بهجمات سيبرانية

حدث كبير

من جانبه، وصف متحدث باسم رئيس حكومة الولاية، راينر هازلوف، الهجوم بأنه “جدث كبير”، فيما أمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية لبوابة الولاية مرة أخرى في وقت لاحق.

تعطل مواقع مطارات

وقبل شهر تقريبا، تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات ألمانية، لهجمات إلكترونية، تسببت في تعطلها، مما أدى إلى توقف العمل بها.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا اختراق سيبراني تعطل مواقع حكومية ألمانية هجمات إلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
سيول عارمة تقتل 17 شخصاً في إيران

سيول عارمة تقتل 17 شخصاً في إيران

١٢:٣٩ م، السبت، ١٥ أبريل ٢٠١٧
“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف

“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف

١٢:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «كورونا»

بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «كورونا»

٠٢:٤٠ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٠
بسبب أوميكرون .. تأجيل أكبر منتدى اقتصادي في العالم

بسبب أوميكرون .. تأجيل أكبر منتدى اقتصادي في العالم

٠٨:٠٢ م، الأثنين، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *