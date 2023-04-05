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5 نصائح ثمينة للمحافظة على الأسنان في رمضان

5 نصائح ثمينة للمحافظة على الأسنان في رمضان

5 نصائح ثمينة للمحافظة على الأسنان في رمضان
٠٥:٤٣:٣١ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يهتم كثيرون في رمضان بالمعرفة حول صحة الجسم، والنصائح الغذائية، لكنهم قد ينسون الاهتمام بصحة أسنانهم، فتتعرض إلى مشكلات يصعب حلها، ولا سيما مع زيادة كميات الحلويات في رمضان.

وقدم أطباء متخصصون، مجموعة من النصائح المهمة، للحفاظ على صحة الأسنان، وبالأخص، خلال شهر رمضان المبارك، وأبزها:

1- استخدام المسواك

يعتبر المسواك من المطهرات الطبيعية للفم كما أنه لا يفسد الصوم، ومن فوائده كذلك أنه فعال للغاية في تنظيف الأسنان، ويمكن استخدامه مع خيط الأسنان الطبي، أو الاكتفاء بأحدهما، حسب “العين الإخبارية”.

2- التنظيف بانتظام حتى أثناء الصيام

قد يتخوف البعض من تنظيف أسنانهم في نهار رمضا، سواء باستخدام المعجون والفرشاة، أو حتى غسول الفم، خشية من أن يفسد هذا صيامهم، لكن هذه العملية مهمة للغاية في الحفاظ على صحة الأسنان.

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3- الأدوية الموضعية

يمكن أن تستخدم الأدوية الموضعية بعد استشارة الطبيب خاصة إذا كنت تعاني من الإصابة بالتهابات أو تقرحات بالفم، مع الحرص على عدم ابتلاعها نهائيا.

4- العلاج 

كما يتردد البعض في الذهاب إلى طبيب الأسنان، عند الشعور ببعض الألم، أو بداية التسوس، وهذا الأهمال يعد خطرا، لأنه قد يلحق بالأسنان أضرارا يصعب علاجها فيما يعد.

5- القضاء على الرائحة الكريهة

ويكون التغلب على مشكلة الرائحة الكريهة بالعناية بتنظيف الأسنان، واللسان أيضا، حيث أنه في بعض الأحيان يكون المتسبب فيها، وأيضا شرب الماء بكثرة خلال فترة الإفطار.

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