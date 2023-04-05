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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على شرق مكة المكرمة
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على شرق مكة المكرمة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على شرق مكة المكرمة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على شرق مكة المكرمة
٠٥:٤٢:٤٣ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة على أحياء شرق منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

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رياح نشطة وغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل ، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة أمطار مكة المكرمة شرق مكة مكة

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