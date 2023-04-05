مداهمة منزل شعبي والكشف عن هذه الجريمة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية في جدة على مجموعة من الأشخاص قاموا بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

استخدام الأطفال

وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة.

وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم، وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، حذّرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أشكال الاتجار بالبشر

وشارك الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه”.

وكذلك: “إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق”، حسب المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.