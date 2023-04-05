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اعتماد برامج أكاديمية جديدة لطلاب جامعة الملك خالد

اعتماد برامج أكاديمية جديدة لطلاب جامعة الملك خالد

اعتماد برامج أكاديمية جديدة لطلاب جامعة الملك خالد
٠٥:٠٢:٣٥ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتمد مجلس جامعة الملك خالد في الاجتماع الذي عقده أمس بمقر الجامعة في أبها، عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، إضافة إلى منحه لدرجات علمية مختلفة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن المجلس وافق على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجتي الماجستير والدكتوراة لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا.

اعتماد برامج جديدة

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كما تم اعتماد برنامج بكالوريوس “هندسة السلامة المهنية” بكلية الهندسة، والموافقة على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الداخلية، والموافقة على “دليل استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة”.

وجرى خلال الاجتماع، الموافقة على برامج الدراسات العليا المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1445هـ والشروط والأعداد المقترحة للقبول، والموافقة على قواعد السلوك والانضباط لطلبة الدراسات العليا بالجامعة، كذلك إقرار برنامج جامعة الملك خالد للتدريب الصيفي للعام الجامعي 1444هـ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية برامج أكاديمية جامعة الملك خالد مجلس جامعة الملك خالد

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