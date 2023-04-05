دراسة توضح علاقة نزيف الأنف بفيتامين “د”

تواصل – فريق التحرير:

يوضح الأطباء، أن نزيف الأنف مشكلة يعاني منها الكثير من الناس، وتقريبا من 60% من البشر يصابون بنزيف أنفي واحد على الأقل خلال حياتهم.

وأضاف الأطباء، أن من بين الأسباب الأكثر شيوعاً للحالة الهواء الجاف، وإزالة شعر الأنف بقوة، والإصابة بنزلة برد.

علاقة فيتامين د بنزيف الأنف

وتشمل الأسباب الأقل شيوعاً ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات النزيف، وفقا لموقع “ليفينغ سترونغ”.

وهناك علاقة لا تزال غير واضحة من الناحية الطبية بين فيتامين “د” ونزيف الأنف، وتوجد أدلة علمية محدودة على أن القليل جداً أو الكثير جداً من هذا الفيتامين يزيد احتمالية حدوث النزيف.

اقرأ أيضا:

فيتامين د يحمي بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان

وتفصيلا، قارنت دراسة بين 42 طفلاً يعانون من نزيف في الأنف و55 طفلاً لا يعانون من مشاكل نزيف الأنف.

وأظهرت النتائج أن مستويات فيتامين “د” في المتوسط كانت أقل بشكل ملحوظ عند المصابين بالنزيف.

أهم نتائج الدراسة

وبحسب هذه الدراسة أدى انخفاض مستوى فيتامين “د” عن المعدل الطبيعي إلى زيادة احتمال نزيف في الأنف بنحو 14%.

أيضا نتج عن تناول الكثير من فيتامين “د” آثارا جانبية، لكن من غير المرجح أن يتسبب التعرض للشمس واستهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين “د” في مستويات عالية من الفيتامين تقود إلى نزيف الأنف.

وخلصت الدراسة، إلى أنه في حالة إذا كان نزيف الأنف متكرراً فمن الأفضل فحص مستوى فيتامين “د”، إذا لم تكن هناك حالة طبية تسبب النزيف.

اقرأ أيضا:

نصائح للحفاظ على مستويات جيدة من «فيتامين د» في الشتاء