الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما
تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 
مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان بجميع مناطق المملكة
المملكة السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران
عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
هل الركض أمام ساهر يعد جريمة؟.. حكم قضائي يوضح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما

بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما

بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما
٠٤:٥٨:٣٧ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما يوم أمس الثلاثاء، وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد، البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

بدون إنذار

وأفات وكالات أنباء أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة، حسب “روسيا اليوم”.

اقرأ أيضا:

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

وقبل ساعات ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر أمس شط الغرسة التابع لمحافظة توزر جنوب تونس.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، أنه تم تحديد مركز الزلزال شمال شط الغرسة، مشيراً إلى عدم ورود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية للفلبين أمس، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

بحر العرب

كما وقعت هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن وقوع هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.

الكلمات الدلالية:
الفلبين رصد زلزال زلزال عنيف يضرب بنما زلزال مدمر هيئة المسح الجيولوجي

مواد ذات صلة

المزيد
«وايت» مياه يفرم «هايلكس» على طريق الجامعات بالمدينة (صور)

«وايت» مياه يفرم «هايلكس» على طريق الجامعات بالمدينة (صور)

١٢:٢٨ ص، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
«التجارة» تضبط مواد مقلدة ومنتهية الصلاحية في مواقع عشوائية بجدة (صور)

«التجارة» تضبط مواد مقلدة ومنتهية الصلاحية في مواقع عشوائية بجدة (صور)

١٠:١٦ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧
بالصور.. مدني الباحة ينقذ 11 مركبة محتجزة بسبب الأمطار

بالصور.. مدني الباحة ينقذ 11 مركبة محتجزة بسبب الأمطار

١٠:٣١ م، الأحد، ٢٢ مارس ٢٠١٥
إمارة الجوف: استرجاع أكثر من 3 ملايين متر مربع أراضي معتدى عليها

إمارة الجوف: استرجاع أكثر من 3 ملايين متر مربع أراضي معتدى عليها

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *