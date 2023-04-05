بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما

تواصل – وكالات:

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما يوم أمس الثلاثاء، وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد، البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

بدون إنذار

وأفات وكالات أنباء أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة، حسب “روسيا اليوم”.

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زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

وقبل ساعات ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر أمس شط الغرسة التابع لمحافظة توزر جنوب تونس.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، أنه تم تحديد مركز الزلزال شمال شط الغرسة، مشيراً إلى عدم ورود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية للفلبين أمس، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

بحر العرب

كما وقعت هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن وقوع هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.