الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
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عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
٠٤:٣٧:٠٥ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

انعقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الأربعاء.

جلسة مجلس الوزراء:

وتناول مجلس الوزراء مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

كما نوّه بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

أيضا تناول مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ويجدد التأكيد على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

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اخبار السعودية السعودية اليوم جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين مجلس الوزراء ولي العهد

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