دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. اللهم لك الحمد كله

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تتوالى أيام شهر رمضان الفضيل، ولياليه المباركة بإذن الله،ويتنافس المؤمنون فيه للتقرب إلى الله -عز وجل- بالفرائض والنوافل، وقراءة القرآن وتدبر آيه المحكمات.

ومن أفضل الأدعية التي وردت عن النبيﷺ، ما رواه رفاعة بن رافع، أنه لما كان يوم أحد ، وانكفأ المشركون، قال رسول الله ﷺ: استووا حتى أثني على ربي، وقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطينا، وشر ما منعت منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين، و أحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا، ولا مفتونين”. “صحيح الأدب المفرد للألباني”.