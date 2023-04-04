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سحور ليلة الرابع عشر من رمضان.. التونة بدون زيت هل جربتها من قبل؟
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سحور ليلة الرابع عشر من رمضان.. التونة بدون زيت هل جربتها من قبل؟

سحور ليلة الرابع عشر من رمضان.. التونة بدون زيت هل جربتها من قبل؟

سحور ليلة الرابع عشر من رمضان.. التونة بدون زيت هل جربتها من قبل؟
٠٢:٤٣:٢١ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبتعد الكثير من الصائمين، خلال شهر رمضان المبارك، عن المأكولات البحرية، بل ويحذر منها العديد من أخصائي التغذية.

إلا أن هذه المأكولات البحرية غنية بالعناصر الغذائية المطلوبة، كما أنها تعد من اللحوم الصحية.

وتكمن معظم التحذيرات من تناول اللحوم البحرية في رمضان نظرا لطريقة الطهو والإعداد، وكذلك النسب المرتفعة من الأملاح والزيت المستخدمة في الطهو.

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الدكتور أحمد الهاشم، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، قدم سحورا صحىا من التونة، يمكن الاعتماد عليه.

سحور صحي متكامل

1:قطعة تونة مصفاة من الزيت.

2:سلطة فواكه.

3:شرائح خضروات مضاف إليها زبادى.

4:نصف رغيف خبز أسمر.

ومن فوائد التونة

خفض ضغط الدم، وذلك بسبب غناها بالبوتاسيوم المعروف بخفض ضغط الدم. تحسين جهاز المناعة، وذلك بسبب غناها بالمنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم.

كما أنها تعمل على تحسين معدل الحرق للجسم، كما تزيد من وظائف الأعضاء التي تحافظ على نشاط الجسم وصحته

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