احتضنته وقبّلته.. ماذا فعلت قطة مع إمام مسجد صوته عذب في صلاة التراويح (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو رائع يوثق مشهدا جميلا بين قطة وإمام مسجد.

الفيديو يوثق ما فعلته القطة مع الإمام الذي كان يؤم المصلين في صلاة التراويح، حيث كان يرتل القرآن بصوت عذب.

القطة تعلي كتف الإمام

وخلال قراءة الإمام القرآن، تفاجأ بالقطة تصعد عليه أثناء وقوفه لتعتلي كتفه، لكنه تعامل معها دون أن تعطله عن قراءة القرآن، حيث احتضنها قبل أن تعتلي كتفه وتحتضنه وتضع فمها على خده كأنها تقبله.

إشادات كبيرة

وحاز الفيديو على إعجاب وإشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إياد الحمود تعليقًا على الفيديو بعد نشره عبر حسابه على “تويتر”، :

“خلال صلاة التراويح بأحد المساجد في الجزائر اعتلت قطة كتف الإمام وكان تعامله معها قمة في الروعة والجمال.. أجمل 45 ثانية شفتها اليوم”.

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