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في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”
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في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”

في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”

في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”
٠٢:٤٥:٢٨ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تُوجت ثلاث جمعيات أهلية وخيرية بمنطقة تبوك، خلال حفل يوم البر السنوي الذي أقيم مؤخراً بإمارة المنطقة، بجائزة ” تبوك للعطاء ” في نسختها الأولى.

مبادرات نوعية

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الجمعيات الفائزة بالجائزة التي حصلت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة بموجبها على المركز الأول بفرع المبادرات النوعية التي تُعنى باقتراح المبادرات المميزة لخدمة القطاع غير الربحي وتنفيذها.

فيما حصلت جمعية التنمية الأسرية بتبوك على المركز الأول بفرع التميز المؤسسي الذي يُعنى بتميز القطاع في معايير الحوكمة والتخطيط الإستراتيجي والموارد البشرية.

وحصلت جمعية حقل الخيرية على المركز الأول بفرع الجائزة عن الاستدامة المالية الذي يُعنى بتميز منظمات القطاع غير الربحي بإدارة مواردها المالية وتنميتها وإيجاد مصادر إيرادات مستمرة قابلة للتنمية.

دعم القطاع غير الربحي

وأعرب رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الفائزة، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، وعن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل من الله ثم تعاون الجميع من أعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وخدمات تطوعية ورؤساء فرق تطوعية ومتطوعين، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في هذا التميز والنجاح الذي تحقق.

ونوهوا بما تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع غير الربحي من رعاية واهتمام لتعظيم الأثر الإنساني في المجتمع وبين أفراده.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تبوك تبوك للعطاء جمعيات أهلية جمعيات خيرية

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