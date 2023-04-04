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وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة
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وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة
٠٢:٤٢:١٤ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  2. مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3. محلل أول سكرتارية.
  4. محلل أول سكرتارية.
  5. مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م.

وأشار صندوق الاستثمارات العامة، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صندوق الاستثمارات فرص وظائف وظائف شاغرة

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