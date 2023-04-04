وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

طريقة التقديم:

أوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م.

وأشار صندوق الاستثمارات العامة، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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