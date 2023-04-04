وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
- مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
- محلل أول سكرتارية.
- محلل أول سكرتارية.
- مساعد أول الجودة والحوكمة.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 أبريل 2023م.
وأشار صندوق الاستثمارات العامة، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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