جديد برنامج التيمز.. مايكروسوفت تقدم ميزة الشاشة الخضراء

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إضافة ميزة جديدة وهى شاشة خضراء إلى تطبيق التيمز Microsoft Teams .

ومن المقرر أن تعمل ميزة الشاشة الخضراء الجديدة على تحسين حدة الخلفية الافتراضية حول وجهك حتى لا تكون ضبابية، وفقا لتقرير theverge.

ميزة الشاشة الخضراء

وأوضح التقرير أن ميزة الشاشة الخضراء مصممة لتحسين الخلفيات الافتراضية الحالية لـ التيمز من خلال زيادة حدة وتعريف الخلفيات حول وجهك أو رأسك أو أذنيك أو شعرك، بينما يعمل بشكل أفضل مع شاشة خضراء مخصصة، ويمكنك أيضًا الاستفادة من هذه الميزة بلون أخضر خالص أو جدار خلفي واضح خلفك.

وأوضح جان ستيبرل، مدير برنامج Microsoft Teams ، في منشور مدونة : “أنه يجب أن تكون الشاشة أو جدار الخلفية مسطحًا بدون بقع أو مخالفات أخرى.

وتابع “يجب على المستخدمين تطبيق تأثير الخلفية في اجتماعات Teams لتمكين تأثير الشاشة الخضراء ويجب عليهم تحديد لون الخلفية بعناية حتى يتم تطبيق التأثير بشكل صحيح وتحقيق جودة أفضل”.

تطبيق تأثير الخلفية

وتتوفر ميزة الشاشة الخضراء الآن للجميع في قناة المعاينة العامة لـ Microsoft Teams ، وستحتاج أولاً إلى تطبيق تأثير الخلفية في اجتماع Teams قبل أن تتمكن من تمكينه، ويمكنك بعد ذلك اختيار لون الجدار خلفك أو اللون الأخضر إذا كان لديك شاشة خضراء مخصصة.

وأكدت مايكروسوفت أن الميزة مدعومة فقط على أجهزة Windows و macOS المزودة بشرائح Intel، ويستبعد ذلك أي أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام AMD وأيضًا أجهزة Mac التي تعمل بشرائح M1 أو M2، وستعمل ميزة الشاشة الخضراء أيضًا على تعطيل أي ضبابية في الخلفية.

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