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شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى
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شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى

شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى

شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى
٠٢:٢٩:٠٨ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتدت قوات دولة الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

اعتداء على نساء:

وفي الوقت نفسه، اعتدى جنود الاحتلال ومستوطنون على نساء مصليات ومعتكفات داخل المسجد الأقصى، بوحشية بالغة ، كما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقوع إصابات:

فيما أعلن الهلال الأحمر بالقدس وقوع إصابات في المسجد الأقصى وسيارات الإسعاف التابعة له تتوجه للمكان

وناشد المعتكفون بالمصلى القبلي بضرورة التوجه لمساندتهم تزامناً مع استمرار حصارهم واستهدافهم بالقنابل الصوتية والغازية من أبواب المصلى ونوافذه.

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حريق بالمسجد الأقصى 

ووثق مقطع فيديو آخر، تداوله متابعو تويتر على نطاق واسع، حريقا اندلع داخل محيط المسجد الأقصى، فيما تتواصل اعتداءات الشرطة وجنود الاحتلال وبمساعدة المستوطنين المتطرفين، على العاكفين بالمسجد الأقصى الشريف.

ومن ناحية أخرى، تفاعل إعلاميون على تويتر مع الجريمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، ونشروا فيديوهات توثق اعتداءات وحشية على المصلين والمعتكفين.

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