الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بقوة 6.6 ريختر.. زلزال عنيف يضرب بنما
تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 
مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان بجميع مناطق المملكة
المملكة السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران
عاجل.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
هل الركض أمام ساهر يعد جريمة؟.. حكم قضائي يوضح

الرئيسية

 /

دولي

 /

تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 

تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 

تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 
٠٤:٥٧:٥١ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مديرية سنحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، اعتداء عناصر حوثية، على أراض ومساحات واسعة، في إحدى قرى المديرية، فيما تتواصل جرائم الحوثي بحق اليمنيين يوميا.

تجريف أراض

واستقدمت العناصر، المعدات اللازمة، وبدأت في تجريف أراضي ومساحات واسعة تابعة لمواطنين في قرية دار الحيد بهدف مصادرتها تحت تهديد السلاح وسط ممانعة ورفض من قبل الأهالي، حسب وسائل إعلام يمنية.

اقرأ أيضا:

332 مسافرًا بين قتيل وجريح.. ألغام الحوثي على الطرق العامة

انتهاكات مستمرة

ومن ناحية أخرى، وثقت مقاطع فيديو تداولها متابعو شبكات التواصل الاجتماعي، انتهاكات الحوثي وعمليات الاعتداء على المواطنين الذين حاولوا إبداء الاعتراض على نهب أراضيهم.

بلغت ذروتها

وفي وقت سابق، أدان وزير الإعلاما اليمني، معمر الإرياني، أعمال السلب والنهب لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين اليمنيين في أحياء بالعاصمة صنعاء.

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين، في أحياء الروضة، وعصر، بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات همدان، وصرف، وبني مطر، بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن انتهاكات الحوثي مليشيا الحوثي نهب أراضي اليمنيين

مواد ذات صلة

المزيد
“اﻷراكاني” يطالب المجتمع الدولي بإلزام ميانمار بوقف تنفيذ نظام التجنيس

“اﻷراكاني” يطالب المجتمع الدولي بإلزام ميانمار بوقف تنفيذ نظام التجنيس

١٠:٣٧ م، الخميس، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤
مصادر: متمردون موالون لروسيا أسقطوا الطائرة الماليزية «إم إتش17»

مصادر: متمردون موالون لروسيا أسقطوا الطائرة الماليزية «إم إتش17»

٠٦:٤٧ م، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥
أول دولة أوروبية تعيد الإغلاق التام لاحتواء الموجة الثانية من «كورونا»

أول دولة أوروبية تعيد الإغلاق التام لاحتواء الموجة الثانية من «كورونا»

١٢:١٤ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
بالفيديو.. الشيخ يعقوب: الشيخ الحويني أفاق من غيبوبته.. والشيخ حسان يتماثل الشفاء

بالفيديو.. الشيخ يعقوب: الشيخ الحويني أفاق من غيبوبته.. والشيخ حسان يتماثل الشفاء

١١:٠٥ ص، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *