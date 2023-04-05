تحت تهديد السلاح.. مليشا الحوثي تسطو على المنازل وتجرف الأراضي 

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مديرية سنحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، اعتداء عناصر حوثية، على أراض ومساحات واسعة، في إحدى قرى المديرية، فيما تتواصل جرائم الحوثي بحق اليمنيين يوميا.

تجريف أراض

واستقدمت العناصر، المعدات اللازمة، وبدأت في تجريف أراضي ومساحات واسعة تابعة لمواطنين في قرية دار الحيد بهدف مصادرتها تحت تهديد السلاح وسط ممانعة ورفض من قبل الأهالي، حسب وسائل إعلام يمنية.

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انتهاكات مستمرة

ومن ناحية أخرى، وثقت مقاطع فيديو تداولها متابعو شبكات التواصل الاجتماعي، انتهاكات الحوثي وعمليات الاعتداء على المواطنين الذين حاولوا إبداء الاعتراض على نهب أراضيهم.

بلغت ذروتها

وفي وقت سابق، أدان وزير الإعلاما اليمني، معمر الإرياني، أعمال السلب والنهب لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين اليمنيين في أحياء بالعاصمة صنعاء.

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين، في أحياء الروضة، وعصر، بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات همدان، وصرف، وبني مطر، بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.