الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل الركض أمام ساهر يعد جريمة؟.. حكم قضائي يوضح
في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”
سحور ليلة الرابع عشر من رمضان.. التونة بدون زيت هل جربتها من قبل؟
وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة
شاهد..اعتداء وحشي من جنود الاحتلال على المعتكفات.. وحريق بالمسجد الأقصى
جديد برنامج التيمز.. مايكروسوفت تقدم ميزة الشاشة الخضراء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت السحور والإفطار يوم 14 رمضان.. أهالي الدمام أول من يتناولون الإفطار

مواقيت السحور والإفطار يوم 14 رمضان.. أهالي الدمام أول من يتناولون الإفطار

مواقيت السحور والإفطار يوم 14 رمضان.. أهالي الدمام أول من يتناولون الإفطار
٠٢:١٥:٢٦ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في اليوم الـ 14 من أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:53، وفي المدينة المنورة 4:50، وفي الرياض 4:22، وفي بريدة 4:31، وفي الدمام 4:06، وفي أبها 4:46، وفي تبوك 4:57، وفي حائل 4:38.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:35، وفي جازان 4:47، وفي نجران 4:40، وفي الباحة 4:48، وفي سكاكا الساعة 4:40 بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم 14 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:40، الرياض 6:11، بريدة 6:23، الدمام 5:59 ، أبها 6:25.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:38، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:41.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
أذان الفجر أذان المغرب الإفطار السحور مواقيت الإفطار مواقيت السحور

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات: طريقة الوصول لـ «خدمة اشتراطات الوالدين»

الجوازات: طريقة الوصول لـ «خدمة اشتراطات الوالدين»

٠١:١٨ ص، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
اعتماد المرشحين لحضور الدورة السابعة في «مهارات تحكيم المسابقات القرآنية»

اعتماد المرشحين لحضور الدورة السابعة في «مهارات تحكيم المسابقات القرآنية»

١٠:٤١ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
تكرار صرف أدوية منتهية الصلاحية لمرضى المستشفيات الحكومية

تكرار صرف أدوية منتهية الصلاحية لمرضى المستشفيات الحكومية

٠٢:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٦ أغسطس ٢٠١٤
البداح: راتب العمالة المنزلية تحدده شركات الاستقدام في المملكة وإندونيسيا

البداح: راتب العمالة المنزلية تحدده شركات الاستقدام في المملكة وإندونيسيا

٠٨:٣٩ ص، الأحد، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *