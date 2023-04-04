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دراسة: تناول هذه الفاكهة يحمي النساء من السكتات القلبية والدماغية
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دراسة: تناول هذه الفاكهة يحمي النساء من السكتات القلبية والدماغية

دراسة: تناول هذه الفاكهة يحمي النساء من السكتات القلبية والدماغية

دراسة: تناول هذه الفاكهة يحمي النساء من السكتات القلبية والدماغية
٠١:٤٥:٥٤ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء الصحة، أن الموز يحتوي على فوائد صحية متعددة منها مواد تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة أن تناول موزة في اليوم يمكن أن يحمي النساء من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وفقا لما نشره موقع إندبندنت.

نتائج الأبحاث

وأشارت النتائج الأبحاث إلى أن المعدن يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء هن الأكثر استفادة من الرجال.

وأوضح الباحثون إن الاستهلاك المنتظم لأطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون (الغنية بالبوتاسيوم)، يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية للملح، وبالتالي يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.

استهلاك الملح

وقال الدكتور ليفرت فوغت من المراكز الطبية بجامعة أمستردام بهولندا، مؤلف الدراسة، أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هذا وأوصت الدراسة بعدة نصائح صحية أولها الحد من تناول الملح ولكن هذا صعب عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة. لذلك يجب الإبعاد لحد ما من تلك الوجبات .

ووجد الباحثون أن كمية الملح في النظام الغذائي لم تؤثر على العلاقة بين البوتاسيوم وأحداث القلب والأوعية الدموية لدى الرجال أو النساء، كما يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب.

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الكلمات الدلالية:
السكتات الدماغية السكتات القلبية الموز النساء

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