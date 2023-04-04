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إيران تعين سفيرًا لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام
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إيران تعين سفيرًا لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام

إيران تعين سفيرًا لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام

إيران تعين سفيرًا لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام
٠١:٢٣:٤٣ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام إماراتية وإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران عينت سفيرا لها لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام.

وحسب إعلام إيراني فإن السفير الجديد، سيتم إيفاده إلى أبو ظبي “في المستقبل القريب”.

السفير يصل أبوظبي قريبًا

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السیاسیة في إيران علي باقري، إنه تم تعيين سفير لإيران لدى الإمارات، وهو يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري.

وأضاف أنه “سيتم إيفاده إلى أبو ظبي في المستقبل القريب”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

رضا عامري

ونقلت الوكالة عن مصادر إخبارية، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.

اتفاق العام الماضي

ويشار إلى أنه عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والإمارات العام الماضي، قررت الدولتان مرة أخرى رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفیر.

وفي نفس الإطار عاد سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران، لیستأنف بعد 7 سنوات نشاطه رسميًا كسفير لدولة الإمارات في إيران.

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الكلمات الدلالية:
ابوظبي الامارات ايران سفير ايراني

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