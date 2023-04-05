مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان بجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 هجرية، الموافق 5 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:53

المدينة – 4:50

الرياض – 4:22

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:49

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:37

المدينة – 6:40

الرياض – 6:11

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:40

الرياض – 8:11

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