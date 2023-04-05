مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان بجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 هجرية، الموافق 5 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:50
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:37
المدينة – 6:40
الرياض – 6:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:40
الرياض – 8:11
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