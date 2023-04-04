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فيديو مذهل.. رجل روسي يسقط من الطابق الـ 19 وينهض كأنّ شيئًا لم يحدث!

فيديو مذهل.. رجل روسي يسقط من الطابق الـ 19 وينهض كأنّ شيئًا لم يحدث!

فيديو مذهل.. رجل روسي يسقط من الطابق الـ 19 وينهض كأنّ شيئًا لم يحدث!
٠١:٢٣:٢٩ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واقعة تفوق الوصف تمثلت في سقوط رجل روسي من الطابق التاسع عشر دون أن يصاب بأذى كبير.

وفي التفاصيل فإن رجلًا في مدينة فورونج الروسية، كُتب له حياة جديدة بعد أن سقط من الطابق التاسع عشر، على سيارة رباعية الدفع، ونهض يسير على قدميه دون أن يصاب بأي أذى.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الرجل يصرخ من شرفة شقته  قبل سقوطه على سيارة كانت مركونة بجانب البناية.

رجال الإنقاذ

ويظهر مقطع فيديو نهوض الرجل البالغ من العمر 40 عاما، بعد أن ساعده رجال الإنقاذ على الخروج من سقف السيارة، ومشى على قدميه إلى سيارة الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث.

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امرأة يمنية تنهي حياتها

وفي واقعة أخرى سابقة، أنهت امرأة مسنة في عدن اليمنية، حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس لبناية سكنية في مدينة إنماء.

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ألقت السيدة المسنة بنفسها من الطابق الخامس لبناية سكنية في مدينة إنماء في محافظة عدن.

 

امرأة مسنة في عدن تُنهي حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس

وفاة دكتورة وطفلتها جراء انفجار اسطوانة غاز

وفي ظل استمرار معاناة الشعب اليمني من ممارسات مليشيات الحوثي، توفيت دكتورة وطفلتها في العاصمة صنعاء جراء انفجار اسطوانة غاز في منزلها وسط تزايد مثل هذه الحوادث في العاصمة نتيجة انتشار أسطوانات الغاز التالفة.

وحسب «العاصمة أون لاين»، فقد أكد شهود عيان أن تسرب الغاز في منزل الدكتورة حنان البصلاني، أدى إلى اختناقها، واشتعال النيران فيه ما أدى الى وفاتها بالإضافة إلى ابنتها الصغيرة.

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اخبار روسيا رجال الانقاذ غرائب نجاة روسي من الموت يسقط من الطابق التاسع عشر

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