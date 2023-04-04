توضيح من هيئة الزكاة بشأن سداد الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يتم سداد الضريبة قبل أو أثناء عملية الإفراغ.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “هل يوجد تقسيط لمبلغ ضريبة التصرفات العقارية”.

آلية سداد الضريبة

وأجابت الهيئة بقولها “عزيزي العميل، لا، يتم سداد الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ”.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة ” إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31 مايو المقبل.

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إعفاء المكلفين من غرامات التأخر

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة الآتي:

– أن يكون المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي

– أن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبـة التقديـم للهيئة

– سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة.

– أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.وأكدت في الوقت نفسه، أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

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