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50 لغة لتعريف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام
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50 لغة لتعريف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام

50 لغة لتعريف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام

50 لغة لتعريف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام
١١:٥٣:٣٨ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

واصلت وكالة اللغات والترجمة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات برئاسة شؤون الحرمين- تقديم خدماتها ضمن (مبادرة معالم المسجد الحرام).

مبادرة معالم المسجد الحرام

وبيَّن وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الوكالة تقدم العديد من المبادرات ذات الأثر الإيجابي في استفادة القاصدين من الناطقين بغير العربية؛ منها مبادرة (معالم المسجد الحرام).

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ويتم مرافقة الزوار والمعتمرين أثناء الجولة التعريفية للمعالم وترسيخ الصور الحية لتلك المعالم والعديد من المعالم المكانية المهمة لقاصدي المسجد الحرام بـ50 لغة عالمية؛ سعياً منها إلى مخاطبة الزوار والمعتمرين باختلاف لغاتهم، وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للقاصدين.

المبادرة تشمل جميع المعالم

وأضاف أن الجولة تشمل جميع المعالم في المسجد الحرام ابتداءً بالكعبة المشرفة وتاريخها على مر العصور وأبعادها والمعالم المكانية المحيطة بها ذات الأهمية في نفوس المسلمين من الحجر الأسود وحجر سيدنا إبراهيم-عليه السلام- والملتزم والركن اليماني ومقام سيدنا إبراهيم وبئر زمزم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأخرى مثل الصفا والمروة والتوسعة السعودية الثالثة،والعديد من المعالم المكانية المهمة لقاصدي المسجد الحرام.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المعتمرون زوار المسجد الحرام معالم المسجد الحرام

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