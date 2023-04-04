الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
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أهم 10.. تحذير من 5 أيام قادمة وقرارات بتعليق الدراسة الحضورية

أهم 10.. تحذير من 5 أيام قادمة وقرارات بتعليق الدراسة الحضورية

أهم 10.. تحذير من 5 أيام قادمة وقرارات بتعليق الدراسة الحضورية
١١:٤٨:٢٣ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الثلاثاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تشمل مكة والمدينة والرياض.. تحذير عاجل من الدفاع المدني يبدأ بعد ساعات وحتى الأحد المقبل

 

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل.. المزيد هنا

 

مساند: 7 مهن متاح استقدامها من سيراليون

 

حدد منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، المهن المتاح استقدامها من سيراليون.. المزيد هنا

 

تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء بجميع مدارس سراة عبيدة.. تعرف على السبب

 

أعلن متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي، تحويل الدراسة عن بُعد يوم غد الأربعاء بعد تنبيهات الأرصاد الجوية.. المزيد هنا

 

احتجاز ترامب وأخذ بصمته بعد تسليم نفسه لمحاكمته: لا أصدق ما يحدث

 

سلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه للسلطات في مانهاتن ، حيث سيتم أخذ بصمته قبل محاكمته أمام القاضي.. المزيد هنا

 

شركة الكهرباء تنتهي من طرح صكوك “خضراء واعتيادية”.. وتكشف عن قيمتها

 

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين “خضراء واعتيادية” بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي “حوالي 7.5 مليارات ريال سعودي.. المزيد هنا

 

عاجل.. توضيح مهم حول إمكانية حجز هيئة الزكاة على دعم “حساب المواطن” أو الخصم منه

 

قال “حساب المواطن”، إنه لايحق لمصلحة هيئة الزكاة الحجز أو الخصم من حساب المستفيدين.. المزيد هنا

 

تحذير مهم من “التأمينات” بخصوص استبعاد المشترك حال قيامه بهذه الخطوة

 

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات تعديل تاريخ استبعاد المشترك في نظام التأمينات.. المزيد هنا

 

عاجل.. بشرى سارة من الزكاة والضريبة لمكلفيها وعملائها عبر هذه الخطوة

 

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للهيئة تتولى تقديم الاستشارات في مجاليّ الزكاة والضريبة، والأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والخدمات اللوجستية.. المزيد هنا

 

“الأمني السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا عاجلًا بشأن تحديث هذه المنتجات

 

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا بشأن تحديث هذه المنتجات.. المزيد هنا

 

“هيئة النقل” تنشر تفاصيل وثيقة نقل الإلكترونية ودليل المستخدم.. وتناشد هؤلاء

 

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن وثيقة النقل الإلكترونية هي متطلب أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد الدفاع المدني السعودية اليوم طقس المملكة

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