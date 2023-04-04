تواصل – واس:

أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة 30 عملية غسيل كلوي لثلاثين معتمرًا من خارج المملكة منذ بداية شهر رمضان.

كما أجرى عملية منظار لخمسة معتمرين بالإضافة إلى إجراء ست عمليات جراحية متنوعة لستة معتمرين.

قسم الطوارئ

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن قسم الطوارئ والعيادات بالمستشفى استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 1261 مراجعًا من قاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين.

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خطة موسم العمرة

وأكد أن المستشفى بدعم من وزارة الصحة ومتابعة تجمع مكة المكرمة الصحي ينفذ خطته لموسم العمرة وفق ما وضع من إستراتيجية تركز على دعم جميع الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة.

وكذلك توفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لقاصدي بيت الله الحرام بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية واهتمام بالزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

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