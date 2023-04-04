منصة مُدد تنشر دليل مستخدم نظام إدارة الرواتب.. إليكم الرابط

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نشرت منصة “مُدد” المتخصصة في تقديم حلول متكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، دليل مستخدم نظام إدارة الرواتب.

دليل مستخدم نظام إدارة الرواتب

وقالت المنصة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يمكنكم الاطلاع على دليل مستخدم نظام إدارة الرواتب لإدارة وتحويل رواتب الموظفين بكل سهولة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

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منصة مُدد توضح شروط تقديم تبرير على مخالفات المنشآت

وفي وقت سابق، حددت المنصة الرقمية المتخصصة في تقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور “مُدد”، شروط تقديم تبرير على مخالفات المنشآت.

رفع تبرير عبر منصة مُدد

جاء ذلك في رد من المنصة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “تم رفع الرواتب لكن حدث خللاً بسبب مشكلة بحساب المؤسسة البنكي بسبب انتهاء تاريخ السجل التجاري بهذي الحاله كيف أقوم برفع تبرير؟”.

وأجابت منصة مُدد بقولها ” حتى تتمكن من التبرير على المخالفات يجب رفع ملف حماية الأجور وتصحيح وضع المنشأة ، سُعدنا بخدمتك”.

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