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شركة القدية تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

شركة القدية تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

شركة القدية تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
٠١:٢٣:٠٦ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات للعمل في الرياض.

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

المسميات الوظيفية:

– مساعد تنفيذي (إدارة الصيانة)
– مدير تصاميم أول
– مدير المشتريات
– مدير ادارة التكاليف
– مساعد إداري
– مساعد اول التحليل المالي
– مدير التحالفات والفعاليات المؤسسية
– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة
– مدير المشروع
– مدير أول تطوير
– مدير التسويق السكني
– مدير تطوير
– مدير تجربة العملاء الرقمية وتحليلات الملكية
– مساعد مدير التقارير المالية
– سفير رابع
– مساعد تنفيذي
– مدير الاصول الثابتة
– مدير حوكمة الاستثمار والامتثال
– مدير الاستثمار
– مساعد اول الحسابات الدائنة
– مساعد مدير محلل اعمال تكنولوجيا المعلومات
– مساعد اول الاصول الثابتة
– مدقق داخلي أول
– مدير ذكاء الاعمال
– مساعد مدير امن تكنولوجيا المعلومات
– مستشار قانوني اول
– مستشار قانوني
– معاون خدمات الموارد البشرية
– مدير التخطيط والتحليل المالي
– مساعد اول استقطاب المواهب

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– الموارد البشرية
– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– المالية
– المحاسبة
– التدقيق والمراجعة
– التسويق
– التسويق الرقمي
– إدارة سلاسل الإمداد
– الإدارة التجارية
– الإحصاء
– مسح الكميات
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة (عام)

نبذة عن الشركة:

شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/9/13هـ (الموافق 2023/4/4م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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