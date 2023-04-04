47 مليون مشاهدة للمواد الإعلامية لـ”شؤون الحرمين” خلال العشر الأولى من رمضان

تواصل – فريق التحرير:

صرح وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بن الموقع الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة شهدت تفاعلا تجاوز عدده (47) مليون مشاهدة.

180 تغطية

وأضاف أن عدد التغطيات التي قامت بها الوكالة والتنسيقات لمختلف القنوات التلفزيونية والإذاعات داخل المسجد الحرام وصل (180) تغطية خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

خطة تنفيذية

وقال حيدر: إن وكالة الرئاسة تعمل بتوجيه وتمكين من الرئيس العام، لإبراز الجهود العظيمة والجليلة التي تقدمها بلادنا الغالية في المسجد الحرام لضيوف الرحمن، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال خطة تنفيذية بالتعاون مع كافة الوكالات العاملة بالبيت العتيق.

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إرشادات لضيوف الرحمن

وبين أن الوكالة تهدف إلى تقريب الصورة المشرقة والحضارية للخدمات التي تقدم في المسجد الحرام، والمساهمة الفاعلة بتوعية القاصدين، وتزويدهم بالإرشادات وتعريفهم بكل ما يعينهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

نشر الأخبار

من جهته أكد الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي، أنه – بفضل الله – تم نشر (253) خبرا على موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبلغ عدد المواد المنشورة على منصة تويتر (500) مادة إعلامية بمختلف القوالب والأشكال.

وأفاد بأن عدد التفاعل في جميع منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ عدد (47,286,370) تفاعلا.

180 تنسيقا

وأبان الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام منصور بن محمد المنصوري، بأنه قد بلغ عدد التنسيقات الإعلامية بالمسجد الحرام (180) تنسيقًا لعدة قنوات وإذاعات وتزيدوهم بشكل مستمر بالمواد الإعلامية التي تبرز جهود الدولة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

تأتي هذه الأعمال والجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.