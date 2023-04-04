ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟

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أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح، خلال إجابته عن سؤال ورد من أحد المتابعين.

الصلاة خلف إمام المسجد:

وقال الفوزان، إن: الأولى للمؤمن أن يصلي خلف إمام مسجده، أما إذا دعت الحاجة إلى التنقل فلا حرج في ذلك، إذا ذهب إلى مسجد يرتاح لقراءة إمامه ويخشع فيها ويستفيد منها، وليس لمجرد التلاعب، فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية.

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هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح

وفي سياق متصل، أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، في وقت سابق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة التراويح وصلى بأصحابه عدة ليال.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من فرض الصلاة على أمته فصلاها في بيته.