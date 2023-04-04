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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف.

كما تشمل ميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة وبحرة وخليص والكامل والجموم.

منطقة الرياض

وتشمل أيضا أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والمجمعة والزلفي وثادق ورماح وشقراء وضرما والغاط والخرج وعفيف والدوادمي والقويعية والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية والدرعية وحريملاء ، ومناطق المدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران وحائل والقصيم.

أمطار متوسطة ورياح

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية تشمل الدمام والجبيل والقطيف والأحساء وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا.

ابقوا في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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