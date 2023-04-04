مرشح “الشؤون الإسلامية” يحصل على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

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باركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمرشحها لتمثيل المملكة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لحصوله على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

منجز وطني

وفاز القارئ خالد بن سليمان البركاني بالمركز الثالث في الجائزة بدورتها الـ 26 للعام 2023م، في منجز وطني يضاف للمنجزات التي قدمها أبناء المملكة في المحافل القرآنية الدولية.

وقدمت “الشؤون الإسلامية” التهنئة للقارئ، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سائلين المولى القدير له مزيداً من التوفيق والسداد.

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جائزة دبي

وتعتبر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هي جائزة دولية انطلقت في دبي تسعى لأن تكون الرائدة والمتميزة على مستوى العالم الإسلامي في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه وتكريم حفظته. انطلقت عام 1418 هـ.

تهدف الجائزة إلى خدمة كتاب الله والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني من خلال ما يلي: