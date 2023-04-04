الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
30 عملية غسيل كلوي لثلاثين معتمرًا من خارج المملكة
50 لغة لتعريف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام
أهم 10.. تحذير من 5 أيام قادمة وقرارات بتعليق الدراسة الحضورية
منصة مُدد تنشر دليل مستخدم نظام إدارة الرواتب.. إليكم الرابط
ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟
تشمل مكة والمدينة والرياض.. تحذير عاجل من الدفاع المدني يبدأ بعد ساعات وحتى الأحد المقبل

الرئيسية

 /

محليات

 /

مرشح “الشؤون الإسلامية” يحصل على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

مرشح “الشؤون الإسلامية” يحصل على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

مرشح “الشؤون الإسلامية” يحصل على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
١١:٠٧:٤٢ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

باركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمرشحها لتمثيل المملكة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لحصوله على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

منجز وطني

وفاز القارئ خالد بن سليمان البركاني بالمركز الثالث في الجائزة بدورتها الـ 26 للعام 2023م، في منجز وطني يضاف للمنجزات التي قدمها أبناء المملكة في المحافل القرآنية الدولية.

وقدمت “الشؤون الإسلامية” التهنئة للقارئ، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سائلين المولى القدير له مزيداً من التوفيق والسداد.

اقرأ أيضا:

انطلاق تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالحدود الشمالية

جائزة دبي

وتعتبر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هي جائزة دولية انطلقت في دبي تسعى لأن تكون الرائدة والمتميزة على مستوى العالم الإسلامي في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه وتكريم حفظته. انطلقت عام 1418 هـ.

تهدف الجائزة إلى خدمة كتاب الله والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني من خلال ما يلي:

  • تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية.
  • إيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة.
  • تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.
  • إبراز الوجه الإسلامي للدولة، وتأكيد دورها في خدمة أبناء العالم الإسلامي تأكيد القيم الإسلامية، وأهمية دورها في الحياة.
  • تكريم الشخصيات أو الجهات التي قامت بخدمة الإسلام في العالم بشكل متميز.
الكلمات الدلالية:
جائزة دبي الدولية مرشح المملكة مسابقة القرآن الكريم وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو

«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو

٠١:٥٢ م، الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩
«بلقاسم» عن «مهدي قاضي»: كان من أهل الآخرة (فيديو)

«بلقاسم» عن «مهدي قاضي»: كان من أهل الآخرة (فيديو)

٠٢:١٨ ص، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠١٧
حادث على طريق الهجرة يخلف 5 إصابات من عائلة واحدة

حادث على طريق الهجرة يخلف 5 إصابات من عائلة واحدة

١٢:٢٩ ص، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠١٥
«العقاري»: تمويل الأراضي منخفضة القيمة بـ«التقسيط» خلال أشهر

«العقاري»: تمويل الأراضي منخفضة القيمة بـ«التقسيط» خلال أشهر

١٢:٥٣ م، الأحد، ١٠ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *