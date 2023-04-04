القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدِّر بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبل أيام، تمكنت قوات الأمن ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، من ضبط وإحباط 35.6 طنا من المخدرات، خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان.

الشبو والإمفيتامين والقات:

وتضمنت الضبطيات مواد مخدرة كالشبو والإمفيتامين، وأحبطت محاولات لتهريب القات.

وشددت وزارة الداخلية على تنفيذ عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم.

عمليات ضبط وقبض واسعة:

وفي تفاصيل الضبطيات فقد أحبط حرس الحدود بمنطقة عسير في 3 رمضان الجاري، تهريب (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (16.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

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