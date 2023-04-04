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تحذير من نقص الماء.. يتسبب في توقف 100 عملية حيوية داخل الجسم

تحذير من نقص الماء.. يتسبب في توقف 100 عملية حيوية داخل الجسم

تحذير من نقص الماء.. يتسبب في توقف 100 عملية حيوية داخل الجسم
١١:٠٠:١٧ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري، استشاري أبحاث المسرطنات، أهمية الماء الشديدة لدى الجسم، وأهمية المحافظة على رطوبة الجسم وكفايته من الماء.

100 عملية حيوية

وقال الخضيري، عبر “تويتر”: “قال الله تعالى:(وجعلنا من الماء كل شيء حي) يدخل في كل شيء في حياتنا: لو نقص الماء داخل الخلايا لفسدت وتضررت، وتلخبط نظام الحياة”.

وأضاف: “ولو نقص الماء بين الخلايا لتوقف التواصل الخلوي الهام لمائة عملية حيوية يومية بالجسم. ولو نقص داخل التجاويف لحصل جفاف وإمساك وصداع وقلق وتوتر”.

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تقلصات بعد الإفطار

وفي وقت سابق، كشف الخضيري أن التقلصات التي تصيب بعض الناس عند الإفطار أو الأكل بعد جوع شديد هذا بسبب الجفاف.

سبب التقلصات عند الإفطار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التقلصات التي تصيب البعض عند الإفطار هو نتيجة مفاجأة المعدة والأمعاء بكميات أكل أو شرب كثيرة.

وأضاف أنه لابد من التدرّج بالشرب والأكل والبدء بالماء والأمر ضروري وببطء ثم الأكل بعد ذلك بالتدريج.

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أهمية الماء شرب الماء عمليات حيوية للجسم فهد الخضيري نصائح طبية

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