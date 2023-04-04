منصة بلدي تتيح إصدار رخصة المتجر المتنقل.. توفر 13 خدمة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة بلدي أنه يمكن حاليا إصدار رخصة المتجر المتنقل بسهولة عبر منصة بلدي دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.

خدمات المتاجر المتنقلة

وأوضحت منصة بلدي أن خدمات المتاجر المتنقلة تشمل التالي:

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– إصدار رخصة منفذ بيع داخل سوق معتمد

– تجديد رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل

– حجز موقع لرخصة عربة متنقلة

– إلغاء حجز موقع لرخصة عربة متنقلة

– أسواق المتاجر المتنقلة

– الاستعلام عن مسارات العربات المتجولة

– تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل

– الغاء رخصة منفذ بيع لمتجر متنقل

– إصدار رخصة عربة متنقلة

– تعديل رخصة عربة متنقلة

– تجديد رخصة عربة متنقلة

– إلغاء رخصة عربة متنقلة

– تجديد حجز موقع لرخصة عربة متنقلة

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