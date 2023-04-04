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حكم قطعي.. النيابة تتوعد هؤلاء الأشخاص بعقوبة رادعة
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حكم قطعي.. النيابة تتوعد هؤلاء الأشخاص بعقوبة رادعة

حكم قطعي.. النيابة تتوعد هؤلاء الأشخاص بعقوبة رادعة

حكم قطعي.. النيابة تتوعد هؤلاء الأشخاص بعقوبة رادعة
١٠:٣٦:٢٥ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم.

عقوبات مشددة

وأفادت النيابة على حسابها الرسمي على “تويتر”، أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى:

– السجن١٥سنة

– غرامة مليون ريال

– مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة

– نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية

وتعد هذه الأفعال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

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الاتجار بالبشر

من ناحية أخرى، حذّرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أشكال الاتجار بالبشر

وشارك الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه”.

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