وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفية:

منسق المشاريع:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس إدارة الأعمال.

خبرة 1 الى 2 سنوات في ادارة المشاريع.

خبرة في التعامل مع برامج مايكروسوفت اكسل وباوربوينت.

خبير التعلم الإلكتروني:

المؤهلات والخبرات:

تخطيط المشروع ورصد التقدم ، بما في ذلك مراقبة الميزانية ومراقبة المعالم.

مبدع في حل المشكلات ، قادر على بناء خطط للطوارئ والتعامل مع المواقف العصيبة باحترافية.

مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.

مهارات الاتصال الفعال كتابيًا ولفظيًا.

القدرة والمهارات القيادية والإدارية القوية.

القدرة على تعدد المهام والعمل في بيئة سريعة الخطى وحساسة للوقت.

خبرة في التعليم الإلكتروني / إنتاج التعلم عبر الإنترنت.

البكالوريوس أو الماجستير في: التصميم التعليمي أو تكنولوجيا التعليم / علوم الكمبيوتر.

خبرة 8 سنوات في حلول التعلم الإلكتروني أو مجال تكنولوجيا التعليم.

محلل النظام:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في علوم الحاسب

يفضل حصوله على محترف محلل أعمال معتمد

كحد أدنى خبرة في البحث عن الأعمال والمتطلبات الفنية والنمذجة.

مدير منتج أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس مع التميز الأكاديمي.

خبرة 4-6 سنوات خبرة في إدارة المنتج و / أو تحليل الأعمال.

تفكير استراتيجي ممتاز وفهم لأبحاث الأعمال التجارية والتحليل

المهارات الكمية والتحليلية القوية المطلوبة

مهارات الاتصال الفعال كتابيًا ولفظيًا

مهارات قوية في كتابة العروض التقديمية في PowerPoint و Word

القدرة والمهارات القيادية والإدارية القوية

القدرة على تعدد المهام والعمل في بيئة سريعة الخطى وحساسة للوقت

إدارة المنتج / شهادة البكالوريوس ميزة إضافية