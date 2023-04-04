زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية للفلبين اليوم، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسة في الأرخبيل.

بحر العرب

وفي صباح اليوم وقعت هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن وقوع هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.

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