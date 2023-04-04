تأهل 250 متسابقًا ومتسابقة لنهائيات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم

تواصل – واس:

اختتمت لجنة تحكيم المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41 في جمهورية غينيا كناكري – أمس – بالاستماع إلى تلاوة (60) مشاركًا ومشاركةً، تنافسوا في أفرع المسابقة الثمانية.

جرى ذلك بحضور نائب وزير الشؤون الدينية الغيني الشيخ إبراهيم عثمان باه، والمشرف على المسابقة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي.

معايير عالية

ومن جانبه، عبَّر رئيس لجنة التحكيم الدكتور أبوبكر سيبو فوفانا،عن بالغ شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربيه السعودية ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛لما تجده هذه المسابقة من دعم ومتابعة.

وأشار إلى أن المسابقة تخضع لمعايير عالية في تقييم المتسابقين في الحفظ والأداء، وتشهد تنافسًا قويًّا بين المتسابقين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ حكومة المملكة،وأن يجزل للقيادة خير الجزاء.

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التصفيات النهائية

كما عبَّر عدد من المتسابقين والمتسابقات عن سرورهم بالمشاركة في هذه المسابقة،حيث تعد مشجعة لحفظ القرآن وتدبره، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة؛لما تقدمه من دعم ومساندة لحفظة كتاب الله.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انطلقت في السابع من شهر رمضان الجاري، حيث تأهل 250 متسابقًا ومتسابقةً، وسيقام الحفل الختامي غدًا في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري.