الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تأهل 250 متسابقًا ومتسابقة لنهائيات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
مساند: 7 مهن متاح استقدامها من سيراليون
تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء بجميع مدارس سراة عبيدة.. تعرف على السبب
احتجاز ترامب وأخذ بصمته بعد تسليم نفسه لمحاكمته: لا أصدق ما يحدث
“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل

الرئيسية

 /

منوعات

 /

تأهل 250 متسابقًا ومتسابقة لنهائيات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم

تأهل 250 متسابقًا ومتسابقة لنهائيات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم

تأهل 250 متسابقًا ومتسابقة لنهائيات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم
١٠:٠٣:٥٤ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اختتمت لجنة تحكيم المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41 في جمهورية غينيا كناكري – أمس – بالاستماع إلى تلاوة (60) مشاركًا ومشاركةً، تنافسوا في أفرع المسابقة الثمانية.

جرى ذلك بحضور نائب وزير الشؤون الدينية الغيني الشيخ إبراهيم عثمان باه، والمشرف على المسابقة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي.

معايير عالية

ومن جانبه، عبَّر رئيس لجنة التحكيم الدكتور أبوبكر سيبو فوفانا،عن بالغ شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربيه السعودية ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛لما تجده هذه المسابقة من دعم ومتابعة.

وأشار إلى أن المسابقة تخضع لمعايير عالية في تقييم المتسابقين في الحفظ والأداء، وتشهد تنافسًا قويًّا بين المتسابقين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ حكومة المملكة،وأن يجزل للقيادة خير الجزاء.

اقرأ أيضا:

وزارة التعليم تُطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

التصفيات النهائية

كما عبَّر عدد من المتسابقين والمتسابقات عن سرورهم بالمشاركة في هذه المسابقة،حيث تعد مشجعة لحفظ القرآن وتدبره، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة؛لما تقدمه من دعم ومساندة لحفظة كتاب الله.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انطلقت في السابع من شهر رمضان الجاري، حيث تأهل 250 متسابقًا ومتسابقةً، وسيقام الحفل الختامي غدًا في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المسابقة الوطنية للقرآن الكريم جمهورية غينيا متنافسون في حفظ القرآن

مواد ذات صلة

المزيد
مصر تستقبل مولوداً كل 15 ثانية

مصر تستقبل مولوداً كل 15 ثانية

١٢:٠٦ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
بعد 7 سنوات من البحث.. امرأة تكتشف أن جارتها الجديدة هي أختها المفقودة

بعد 7 سنوات من البحث.. امرأة تكتشف أن جارتها الجديدة هي أختها المفقودة

٠٢:٢٠ ص، الأحد، ٢٤ يونيو ٢٠١٨
الصين.. إبعاد امرأة عن زوجها 200 متر

الصين.. إبعاد امرأة عن زوجها 200 متر

٠٢:٢٧ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
بعد 30 عاما.. سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» تغادر روسيا وتبيع كافة ممتلكاتها

بعد 30 عاما.. سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» تغادر روسيا وتبيع كافة ممتلكاتها

٠٥:٥٠ م، الخميس، ١٩ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *