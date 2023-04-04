توقعات الأرصاد: رياح ونشطة وأتربة مثارة وأمطار على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

تقلبات جوية في 3 مناطق

وتشمل الحالة الجوية رياح ونشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من القصيم والحدود الشمالية، وهطول أمطار على منطقة مكة المكرمة والشرقية، تستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء.

بينما تستمر الحالة على الشرقية من اعتبارا من الجمعة إلى الأحد، بمشيئة الله.

تقلبات جوية بالشرقية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المنطقة الشرقية تقلبات جوية، اعتبارا من يوم الجمعة القادم حتى الأحد، وذلك بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية تبدأ من يوم غداً الأربعاء وحتى يوم الأحد مطلع الأسبوع القادم، حيث تشهد مناطق عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، نجران.

فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غريرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد من مساء يوم غد وتزداد الغزارة من يوم الجمعة إلى الأحد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

رياح نشطة وغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل ، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

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