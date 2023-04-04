مساند: 7 مهن متاح استقدامها من سيراليون

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حدد منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، المهن المتاح استقدامها من سيراليون.

وأكدت منصة مساند في “تويتر”، أنها تعمل على تنّوع الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتتناسب مع احتياجاتك حيث يمكنك الآن استقدام خدمات العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون حسب المهنة التي تريدها.

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المهن المتاح استقدامها

– عاملة منزلية أو عامل منزلي

– سفرجي

– طباخ منزلية أو طباخ منزلي

– مربية

– أخصائية علاج طبيعي أو أخصائي علاج طبيعي

– ممرضة منزلية

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تسجيل بلاغ التغيب

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات على موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، إتاحتها ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة ‎أبشر؟

وأوضحت، أن من شروط تسجيل بلاغ التغيب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

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