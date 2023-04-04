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332 مسافرًا بين قتيل وجريح.. ألغام الحوثي على الطرق العامة
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332 مسافرًا بين قتيل وجريح.. ألغام الحوثي على الطرق العامة

332 مسافرًا بين قتيل وجريح.. ألغام الحوثي على الطرق العامة

332 مسافرًا بين قتيل وجريح.. ألغام الحوثي على الطرق العامة
١٠:١٨:٢٥ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق فريق البحث الميداني في اليمن، سقوط 332 مسافرا بين قتيل وجريح، بسبب انفجار للألغام والعبوات الناسفة خلال فترة إعداد التقرير، قامت مليشيا الحوثي بزرعها في الطرق العامة وخطوط السير الرئيسية المعبّدة.

10 محافظات يمنية:

وأثبت التقرير أن ضحايا الألغام الحوثية في عام واحد من يناير 2022 إلى فبراير 2023 بلغ نحو 360 ضحية، وبلغ عدد القتلى والجرحى نحو 322، من 10 محافظات، بينهم 67 طفلا، و36 مسنا، و23 امرأة.

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ألغام بحرية:

“ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”، أرادت مليشيا الحوثي تفخيخ البحر فوقعوا في هذه الفخاخ صرعى، حيث اصطادت ألغام الحوثي الإرهابية عناصرهم مما يطلقون عليهم “الضفادع البشرية”، في واقعة أحدثت رعبًا وخلافات بين القيادات الحوثية.

وتعرضت عناصر الحوثي البحرية، في وقت سابق، إلى الوقوع في “شَرَك” الإلغام التي زرعوها عن جهل دون خرائط، بعد أن طردوا الصيادين من مرفأ الفازة بالتحيتا.

ونقلت صحيفة الوطن عن عدد من الصيادين في الحديدة، أن عصابات الحوثيين تحفظوا وتكتموا على مصرع عدد من عناصرهم في سواحل الحديدة، وقال المصدر إن عناصر حوثية لقوا مصرعهم على فترات متفاوتة خلال الأيام الماضية، بعد أن انفجرت عليهم ألغام مزروعة مسبقا من جانب الحوثيين في سواحل الحديدة.

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