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“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل
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“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل

“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل

“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل
٠٩:١٤:٠٠ م، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرَ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تداول وعرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، دون الحصول على موافقة المركز.

حظر عرض المخالفات

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية؛ فإنه يحظر عرض المخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة عرض أخرى دون موافقة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ومؤخرًا، تمكن فريق بحثي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنقاذ سمكتي قرش في البحر الأحمر.

وأثناء قيام الفريق بدراسات لتقييم حالة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بالبحر الأحمر، عثر على سمكتي قرش عالقتين في أحد فخاخ الصيد المهملة، فقام بإنقاذهما.

ونشر المركز، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الباحثين بتخليص سمكتي القرش وإطلاقهما في المياه.

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ويشتهر البحر الأحمر بشعبه المرجانية الملونة، فضلاً عن بعض أسماك القرش، ومنها:

أسماك القرش المرجانية

تعتبر أسماك القرش المرجانية الرمادية أكثر الأنواع انتشارًا ومن أشهر أنواع أسماك القرش في البحر الأحمر، إلى جانب أسماك القرش ذات الشعاب المرجانية السوداء والبيضاء والتي غالبًا ما تُرى أيضًا.

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أسماك قرش المطرقة

من بين أكثر أنواع أسماك القرش روعةً في البحر الأحمر. غالبًا ما تُرى أثناء الغطس في الصباح الباكر، حيث تخرج من الأعماق لزيارة محطات التنظيف أو تتجمع في أماكن الانحدار الحالية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحياة الفطرية المخالفات داخل المحميات عرض المخالفات مواقع التواصل

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