مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 266 لاجئا أثيوبيا في اليمن إلى بلادهم

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بإعادة 266 لاجئا أثيوبيا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز مخرجات الحماية للنازحين والمجتمع المستضيف والمهاجرين في اليمن الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين.

6 آلاف مهاجر

ويسهم المشروع في دعم 6.000 مهاجر يحتاجون إلى الغذاء والرعاية الصحية الطارئة وتقديم حلول العودة لـ1.800 مهاجر عالق يرغبون في العودة الطوعية الى ديارهم، وضمان حصول 31.060 نازحا ومهاجرا على الدعم الإنساني والحماية المنقذة للحياة.

مشروعات إغاثية في اليمن

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للاجئين والنازحين في أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن توقيع اتفاقية طبية، يستفيد منها أكثر من 218 ألف شخص في سوريا، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

50 مليون دولار

ومن جانبه، قال د.سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان: “حرصنا على إبراز قضية التدخل الإنساني العاجل ووقعنا 7 اتفاقيات بقرابة الـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي للمناطق المنكوبة”.

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14 طائرة إغاثية

وأوضح الجطيلي أن مجمل المساعدات المرسلة إلى المناطق المنكوبة من زلازل سوريا وتركيا، حتى الآن، بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات.

وتركزت المساعدات الأولى على التدخل الإنساني العاجل، أو المرحلة الطارئة، وتتركز على الأمن الغذائي والإيواء، والصحة والمساعدات الطبية.

وتابع أن جزء كبيرا من المساعدات ذهب مباشرة إلى الداخل السوري، وكذلك المناطق المتضررة في تركيا.

الجسر الجوي مستمر

من ناحية أخرى، أكد الجطيلي استمرار الجسر الجوي السعودي الإغاثي لمساعدة المتضررين في زلزال سوريا وتركيا، فضلا عن تواجد فرق الهلال الأحمر السعودي، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة.